"Неможливо виграти". Келлог cпрогнозував завершення війни РФ проти України

Я наведу вам хороший приклад. ... Кілька років тому, у 2015 році, росіяни вторглися в повітряний простір Туреччини. Що зробили турки? Вони збили його. Гаразд, це дуже швидко приверне до вас увагу, чи не так? Ось що я маю на увазі під підвищенням рівня ризику. Я знаю, що це небезпечно. Я це розумію.