На переконання спеціального представника США Кіта Келлога, російський диктатор Володимир Путін “в глибині душі розуміє", що не може виграти війну проти України. Соратник Трампа наголосив, що це дійсно неможливо.
Головні тези:
- Як вважає Келлог, у Путіна більше немає жодних шансів на перемогу.
- Він також підтримав ідею збиття російських дронів та винищувачів.
Келлог прогнозує поразку Росії
Журналісти звертають увагу на те, що соратник Дональда Трампа фактично підтримав ідею знищення російських дронів та винищувачів, що здійснюють вторгнення в повітряний простір НАТО.
За словами Келлога, якщо дивитися на це питання з військової точки зору, то інколи для реагування на такі ситуації потрібно підвищити так званий рівень ризику.
