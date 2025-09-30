"Неможливо виграти". Келлог cпрогнозував завершення війни РФ проти України
"Неможливо виграти". Келлог cпрогнозував завершення війни РФ проти України

Зеленський та Келлог
Read in English
Джерело:  The Guardian

На переконання спеціального представника США Кіта Келлога, російський диктатор Володимир Путін “в глибині душі розуміє", що не може виграти війну проти України. Соратник Трампа наголосив, що це дійсно неможливо.

Головні тези:

  • Як вважає Келлог, у Путіна більше немає жодних шансів на перемогу.
  • Він також підтримав ідею збиття російських дронів та винищувачів.

Келлог прогнозує поразку Росії

Я думаю, що, ймовірно, в глибині душі він (Путін — ред.) розуміє, що не може виграти цю війну. Для нього це боротьба, яку неможливо виграти в довгостроковій перспективі. Це не відбудеться.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США по Україні

Журналісти звертають увагу на те, що соратник Дональда Трампа фактично підтримав ідею знищення російських дронів та винищувачів, що здійснюють вторгнення в повітряний простір НАТО.

За словами Келлога, якщо дивитися на це питання з військової точки зору, то інколи для реагування на такі ситуації потрібно підвищити так званий рівень ризику.

Я наведу вам хороший приклад. ... Кілька років тому, у 2015 році, росіяни вторглися в повітряний простір Туреччини. Що зробили турки? Вони збили його. Гаразд, це дуже швидко приверне до вас увагу, чи не так? Ось що я маю на увазі під підвищенням рівня ризику. Я знаю, що це небезпечно. Я це розумію.

Атака РФ на Дніпро 30 вересня - перші подробиці

