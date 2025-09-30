"Невозможно выиграть". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины
"Невозможно выиграть". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины

Келлог прогнозирует поражение России
Источник:  The Guardian

По мнению специального представителя США Кита Келлога, российский диктатор Владимир Путин "в глубине души понимает", что не может выиграть войну против Украины. Соратник Трампа подчеркнул, что это действительно невозможно.

Главные тезисы

  • Как считает Келлог, у Путина больше нет никаких шансов на победу.
  • Он также поддержал идею уничтожения российских дронов и истребителей.

Келлог прогнозирует поражение России

Я думаю, что, вероятно, он в глубине души (Путин — ред.) понимает, что не может выиграть эту войну. Для него это борьба, которую невозможно выиграть в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет.

Кит Келлог

Кит Келлог

Специальный представитель президента США по Украине

Журналисты обращают внимание на то, что соратник Дональда Трампа фактически поддержал идею уничтожения российских дронов и истребителей, осуществляющих вторжение в воздушное пространство НАТО.

По словам Келлога, если смотреть на этот вопрос с военной точки зрения, то иногда для реагирования на такие ситуации следует повысить так называемый уровень риска.

Я приведу вам хороший пример. …Несколько лет назад, в 2015 году, россияне вторглись в воздушное пространство Турции. Что сделали турки? Они сбили его. Ладно, это очень быстро привлечет к вам внимание, не правда ли? Вот что я подразумеваю под повышением уровня риска. Я знаю, что это опасно. Я понимаю это.

