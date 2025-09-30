"Невозможно выиграть". Келлог спрогнозировал завершение войны РФ против Украины

По мнению специального представителя США Кита Келлога, российский диктатор Владимир Путин "в глубине души понимает", что не может выиграть войну против Украины. Соратник Трампа подчеркнул, что это действительно невозможно.
Главные тезисы
- Как считает Келлог, у Путина больше нет никаких шансов на победу.
- Он также поддержал идею уничтожения российских дронов и истребителей.
Келлог прогнозирует поражение России
Журналисты обращают внимание на то, что соратник Дональда Трампа фактически поддержал идею уничтожения российских дронов и истребителей, осуществляющих вторжение в воздушное пространство НАТО.
По словам Келлога, если смотреть на этот вопрос с военной точки зрения, то иногда для реагирования на такие ситуации следует повысить так называемый уровень риска.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-