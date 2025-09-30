Россия атаковала центр Днепра — есть потерпевшие

Днем 30 сентября российские захватчики атаковали центр Днепра в Днепропетровской области ударными беспилотниками. В городе бушуют пожары, известно о пострадавших мирных жителях.

Атака РФ на Днепр 30 сентября — первые подробности

О новом ударе российских окупантов по городу сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне атаковали Днепр БПЛА. Предварительно есть раненые. Началост несколько возгораний. Все детали выясняем. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

Он обратил внимание на то, что тревога продолжается и на этом фоне призвал мирных жителей города позаботиться о своей безопасности.

Очевидцы и местные СМИ уже публикуют первые видео с места российского удара:

Информация обновляется…