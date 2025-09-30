Россия атаковала центр Днепра — есть потерпевшие

Днем 30 сентября российские захватчики атаковали центр Днепра в Днепропетровской области ударными беспилотниками. В городе бушуют пожары, известно о пострадавших мирных жителях.
Главные тезисы
- Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем человеке.
- В городе до сих пор раздается тревога, возможны повторные атаки врага.
Атака РФ на Днепр 30 сентября — первые подробности
О новом ударе российских окупантов по городу сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он обратил внимание на то, что тревога продолжается и на этом фоне призвал мирных жителей города позаботиться о своей безопасности.
Очевидцы и местные СМИ уже публикуют первые видео с места российского удара:
Информация обновляется…