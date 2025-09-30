Росія атакувала центр Дніпра — є потерпілі
Росія атакувала центр Дніпра — є потерпілі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака РФ на Дніпро 30 вересня - перші подробиці
Вдень 30 вересня російські загарбники атакували центр Дніпра, що в Дніпропетровській області, ударними безпілотники. У місті вирують пожежі, відомо про постраждалих мирних мешканців.

Головні тези:

  • Наразі відомо про 15 постраждалих та одну загиблу людину.
  • У міста досі лунає тривога, ймовірні повторні атаки ворога.

Атака РФ на Дніпро 30 вересня — перші подробиці

Про новий удар російських окупантів по місту повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Очільник Дніпропетровської ОВА

Він звернув увагу на те, що тривога триває досі й на цьому тлі закликав мирних мешканців міста подбати про свою безпеку.

Очевидці та місцеві ЗМІ уже публікують перші відео з місця російського удару:

Інформація оновлюється…

