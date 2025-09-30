Росія атакувала центр Дніпра — є потерпілі

Вдень 30 вересня російські загарбники атакували центр Дніпра, що в Дніпропетровській області, ударними безпілотники. У місті вирують пожежі, відомо про постраждалих мирних мешканців.
Головні тези:
- Наразі відомо про 15 постраждалих та одну загиблу людину.
- У міста досі лунає тривога, ймовірні повторні атаки ворога.
Атака РФ на Дніпро 30 вересня — перші подробиці
Про новий удар російських окупантів по місту повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він звернув увагу на те, що тривога триває досі й на цьому тлі закликав мирних мешканців міста подбати про свою безпеку.
Очевидці та місцеві ЗМІ уже публікують перші відео з місця російського удару:
Інформація оновлюється…