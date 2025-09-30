Американский Институт исследования войны пришел к выводу, что команда российского диктатора Владимира Путина делает все возможное, чтобы Силы обороны Украины не получили американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

Власти РФ действительно боятся предоставления Украине Tomahawk

Американские аналитики обращают внимание на недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Последний утверждал, что официальная Москва хочет знать ответы на вопрос, кто будет запускать Tomahawk по России — украинские или американские военные, а также кто будет наводить эти удары.

По словам представителя Путина, власти РФ намерены выяснить, какие именно силы станут частью этого процесса.

ISW обращает внимание на то, что таким образом Песков пытался приуменьшить влияние вероятных украинских ударов Tomahawk, утверждая, что эти ракеты не изменят динамику поля боя.

Нельзя также проигнорировать заявление первого заместителя председателя Комитета Госдумы России по обороне Алексея Журавлева.

Последний начал уверять, что предоставление Киеву ракет Tomahawk станет новым этапом войны, в которой США станут непосредственным участником.

Приспешник Путина начал угрожать, что страна-агрессорка переместит свои баллистические ракеты "Орешник" ближе к Штатам, возможно, в Венесуэлу.