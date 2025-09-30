Украинские военные начали развертывание в Дании — что происходит

29 сентября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские воины приступили к развертыванию своей миссии в Дании. Главная цель – поделиться собственным опытом защиты от дронов.

Зеленский объявил о новой миссии Украины

Наши военные начали развертывание миссии в Дании для распространения украинского опыта защиты от дронов. Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что именно опыт нашей страны наиболее актуальный сейчас в Европе.

По мнению Зеленского, украинский опыт, специалисты и технологии могут стать базой будущей европейской «Стены дронов».

Что важно понимать, речь идет о действительно глобальном проекте, обеспечивающем безопасность в небе.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент Украины уже заслушал доклад главкома Александра Сырского о первом отчете команды из Дании.