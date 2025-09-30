Украинские военные начали развертывание в Дании — что происходит

29 сентября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские воины приступили к развертыванию своей миссии в Дании. Главная цель – поделиться собственным опытом защиты от дронов.
Главные тезисы
- Зеленский отметил важность украинского опыта и технологий в создании европейской «Стены дронов».
- Миссия в Дании будет способствовать сотрудничеству Украины с другими европейскими странами.
Зеленский объявил о новой миссии Украины
Глава государства обращает внимание на то, что именно опыт нашей страны наиболее актуальный сейчас в Европе.
По мнению Зеленского, украинский опыт, специалисты и технологии могут стать базой будущей европейской «Стены дронов».
Что важно понимать, речь идет о действительно глобальном проекте, обеспечивающем безопасность в небе.
Президент Украины уже заслушал доклад главкома Александра Сырского о первом отчете команды из Дании.
