Украина получит истребители Gripen, но есть одно "но"

Не так давно первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк официально подтвердил, что Воздушные силы ВСУ ждут на самолеты Gripen. Главная проблема заключается в том, что их передача не произойдет в обозримом будущем.

Gripen для Украины — что известно

Что важно понимать, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab.

Министерство обороны Швеции заявило журналистам, что по состоянию на сегодняшний день никаких существенных сдвигов в вопросе предоставления этих самолетов Украине нет.

Работа продолжается, и у нас нет новой информации по этому вопросу… Мы ведем конструктивный и глубокий диалог с Украиной, — сказано в заявлении оборонного ведомства. Поделиться

Как отмечает издание Expressen, украинская армия нацелена на получение JAS 39 в версии C/D, а также на покупку новых самолетов в версии Gripen E.

Журналисты обращают внимание на то, что в первом случае речь идет о достаточно старых машинах, которые не могут похвастаться эффективными боевыми возможностями.

В первую очередь речь идет о боевой нагрузке и радиусе действия, что относительно небольшие.