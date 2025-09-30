ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму

Ночью 30 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по радиолокационной станции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Важная враждебная цель находилась во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", — сказано в официальном заявлении ССО.

Что также важно понимать, дорогостоящая система ПВО противника нацелена, в том числе и против БПЛА, была успешно ликвидирована именно ударными дронами ССО.

Силы специальных операций обращают внимание на то, что радиолокационная станция является своеобразными "глазами" комплекса С-400 "Триумф".

Следует отметить, что без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.

Подразделения ССО продолжают наносить значительные поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий. Силы специальных операций: Всегда за гранью! — сказано в официальном заявлении.

Фото: facebook.com/usofcom

Характеристики ЗРК С-400 "Триумф":