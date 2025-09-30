ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму

Ночью 30 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по радиолокационной станции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Важная враждебная цель находилась во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Радиолокационная станция является «глазами» комплекса С-400 "Триумф".
- Без нее он фактически потерял свою боеспособность.
ССО уничтожили еще одну вражескую цель
Что также важно понимать, дорогостоящая система ПВО противника нацелена, в том числе и против БПЛА, была успешно ликвидирована именно ударными дронами ССО.
Силы специальных операций обращают внимание на то, что радиолокационная станция является своеобразными "глазами" комплекса С-400 "Триумф".
Следует отметить, что без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.
Характеристики ЗРК С-400 "Триумф":
Дальность обнаружения цели: 600 км
Количество одновременно сопровождаемых трасс: до 300 целей;
Количество одновременно обстреливаемых целей (полным составом ЗРК): 36
Количество одновременно приведенных ракет (полным составом ЗРК): 72
Максимальная высота впечатления цели: 30 км
Максимальная скорость поражаемой цели: 4800 м/с;
Время развертывания ЗРС с марша: 5-10 мин.
Время приведения средств системы к боевой готовности из развернутого состояния: 3 мин.
Скорость перемещения боевых средств по дорогам с твердым покрытием: до 60 км/ч.
