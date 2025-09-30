ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму

ССО
ССО уничтожили еще одну вражескую цель
Читати українською

Ночью 30 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по радиолокационной станции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Важная враждебная цель находилась во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Радиолокационная станция является «глазами» комплекса С-400 "Триумф".
  • Без нее он фактически потерял свою боеспособность.

ССО уничтожили еще одну вражескую цель

В ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", — сказано в официальном заявлении ССО.

Что также важно понимать, дорогостоящая система ПВО противника нацелена, в том числе и против БПЛА, была успешно ликвидирована именно ударными дронами ССО.

Силы специальных операций обращают внимание на то, что радиолокационная станция является своеобразными "глазами" комплекса С-400 "Триумф".

Следует отметить, что без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.

Подразделения ССО продолжают наносить значительные поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий. Силы специальных операций: Всегда за гранью! — сказано в официальном заявлении.

Фото: facebook.com/usofcom

Характеристики ЗРК С-400 "Триумф":

  • Дальность обнаружения цели: 600 км

  • Количество одновременно сопровождаемых трасс: до 300 целей;

  • Количество одновременно обстреливаемых целей (полным составом ЗРК): 36

  • Количество одновременно приведенных ракет (полным составом ЗРК): 72

  • Максимальная высота впечатления цели: 30 км

  • Максимальная скорость поражаемой цели: 4800 м/с;

  • Время развертывания ЗРС с марша: 5-10 мин.

  • Время приведения средств системы к боевой готовности из развернутого состояния: 3 мин.

  • Скорость перемещения боевых средств по дорогам с твердым покрытием: до 60 км/ч.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин решил сократить расходы на оборону России
Что известно о планах Путина на 2026 год
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Запад наносит по Путину 3 мощных удара в ответ на эскалацию
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?