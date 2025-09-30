Запад наносит по Путину 3 мощных удара в ответ на эскалацию
Запад наносит по Путину 3 мощных удара в ответ на эскалацию

Источник:  The Times

Последние несколько недель страна-агрессорка Россия прибегает к все большему количеству атак против стран НАТО. На фоне последних событий лидеры Европы решили ответить на действия российского диктора Владимира Путина сразу тремя жесткими решениями.

  • Объявлено создание «стены беспилотников» для защиты восточного фланга НАТО от российского вторжения.
  • Фридрих Мерц разработал план финансовой поддержки Украины в размере 160 миллиардов долларов.

Запад хочет поставить Путина на место

По убеждению аналитиков, новый план мести Кремлю состоит из трех компонентов:

  1. лидеры Европы впервые объявили о создании "стены беспилотников" для защиты восточного фланга НАТО от российского вторжения. Что важно понимать, речь пойдет о современных дронах британского производства. Также указано, что другие границы, например, польско-белорусская граница, будут укреплены Польшей и ее союзниками;

  2. немецкий лидер Фридрих Мерц разработал план использования сотен миллиардов замороженных российских активов для обеспечения беспроцентного кредита Украине в размере 160 миллиардов долларов. По мнению экспертов, инициатива канцлера ФРГ действительно способна резко изменить ситуацию. Киев будет должен покупать оружие европейского производства.

  3. 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ почти завершен. Он станет мощным ударом по вражеской нефтегазовой отрасли. Аналитики обращают внимание на то, что это де-факто своеобразный военно-дипломатический маневр, действующий в сочетании с дальними атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и насосные станции.

