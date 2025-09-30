Запад наносит по Путину 3 мощных удара в ответ на эскалацию

По убеждению аналитиков, новый план мести Кремлю состоит из трех компонентов:

лидеры Европы впервые объявили о создании "стены беспилотников" для защиты восточного фланга НАТО от российского вторжения. Что важно понимать, речь пойдет о современных дронах британского производства. Также указано, что другие границы, например, польско-белорусская граница, будут укреплены Польшей и ее союзниками;

немецкий лидер Фридрих Мерц разработал план использования сотен миллиардов замороженных российских активов для обеспечения беспроцентного кредита Украине в размере 160 миллиардов долларов. По мнению экспертов, инициатива канцлера ФРГ действительно способна резко изменить ситуацию. Киев будет должен покупать оружие европейского производства.