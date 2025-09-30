Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ
Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1315-е сутки широкомасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего в течение 29 сентября на фронте произошло 176 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 30 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 110 560 (+970) человек,

  • танков — 11 222 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 291 (+1) ед,

  • артиллерийских систем — 33 311 (+27) ед,

  • РСЗО — 1 505 (+1) ед,

  • вертолетов — 346 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 65 303 (+301) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63241 (+90) ед.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, произвел 4463 обстрела, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Середина-Буда Сумской области; Новоселовка, Железнодорожное Запорожской области; Львов, Одрадокаменка Херсонской области.

Путин бросил на захват Покровска "инфицированные подразделения"
Путин
Армия РФ убила супругов с детьми в Сумской области
Сумская ОВА
Россияне убили целую семью в Сумской области
Силы ПВО подтвердили попадание 19 российских дронов на 6 локациях
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – что известно

