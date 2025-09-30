Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1315-е сутки широкомасштабной войны РФ против Украины.
- Всего в течение 29 сентября на фронте произошло 176 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 30 сентября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 110 560 (+970) человек,
танков — 11 222 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 23 291 (+1) ед,
артиллерийских систем — 33 311 (+27) ед,
РСЗО — 1 505 (+1) ед,
вертолетов — 346 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 65 303 (+301) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 63241 (+90) ед.
Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы.
Кроме этого, произвел 4463 обстрела, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Середина-Буда Сумской области; Новоселовка, Железнодорожное Запорожской области; Львов, Одрадокаменка Херсонской области.
