Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1315-та доба широкомасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом протягом 29 вересня на фронті відбулося 176 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 30 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 110 560 (+970) осіб,

  • танків — 11 222 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 23 291 (+1) од,

  • артилерійських систем — 33 311 (+27) од,

  • РСЗВ — 1 505 (+1) од,

  • гелікоптерів — 346 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 65 303 (+301) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63 241 (+90) од.

Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Середина-Буда Сумської області; Новоселівка, Залізничне Запорізької області; Львове, Одрадокам’янка Херсонської області.

Нова атака РФ на Україну - що відомо

