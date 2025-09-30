Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1315-та доба широкомасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом 29 вересня на фронті відбулося 176 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 30 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 110 560 (+970) осіб,
танків — 11 222 (+4) од,
бойових броньованих машин — 23 291 (+1) од,
артилерійських систем — 33 311 (+27) од,
РСЗВ — 1 505 (+1) од,
гелікоптерів — 346 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 65 303 (+301) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 63 241 (+90) од.
Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби.
Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Середина-Буда Сумської області; Новоселівка, Залізничне Запорізької області; Львове, Одрадокам’янка Херсонської області.
