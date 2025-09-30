Сили ППО підтвердили влучання 19 російських дронів на 6 локаціях

Протягом ночі 29-30 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 46 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Росіяни розпочали новий повітряний напад 29 вересня близько 21:00.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, понад 40 із них — шахеди.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
