Сили ППО підтвердили влучання 19 російських дронів на 6 локаціях
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо
Read in English

Протягом ночі 29-30 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 46 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. 

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Росіяни розпочали новий повітряний напад 29 вересня близько 21:00.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, понад 40 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває — на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

