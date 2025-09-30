Силы ПВО подтвердили попадание 19 российских дронов на 6 локациях

В течение ночи 29-30 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение 65 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 46 вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Атака продолжается – на севере и востоке вошли новые группы ударных БПЛА.
Новая атака РФ на Украину — что известно
Россияне начали новое воздушное нападение 29 сентября около 21:00.
На этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
Что важно понимать, более 40 из них — шахеды.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 19 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
