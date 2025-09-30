Армия РФ убила супругов с детьми в Сумской области

Ночью 30 сентября российские захватчики нанесли удар беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Сумской области: погибли двое взрослых и двое малолетних детей.

Россияне убили целую семью в Сумской области

О ситуации в регионе после российских атак рассказал глава ОВА Олег Григоров в Telegram.

По его словам, ночью противник прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины.

В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому, — сообщил Григоров. Поделиться

Глава ОВА официально подтвердил, что спасатели извлекли из-под завалов четырех погибших — родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Кроме того, российские оккурпнты убили 60-летнюю женщину в Шалыгинской общине и ранили 23-летнего мужчину в Миропольской общине.

Всего зафиксировано 54 обстрела по 23 населенным пунктам в 12 общинах области.

Повреждения в четырех общинах: — Белопольское — многоэтажка, нежилое помещение, авто; — Середино-Будская — объект инфраструктуры; — Николаевская сельская — частный дом; — Краснопольская — многоэтажки, нежилое помещение. Поделиться

В течение 29 сентября воздушная тревога продолжалась 17 часов 9 минут.