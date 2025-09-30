Армія РФ убила подружжя з дітьми в Сумській області

Уночі 30 вересня російські загарбники завдали удару безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина на Сумщині: загинули двоє дорослих та двоє малолітніх дітей.
Головні тези:
- Протягом 29 вересня росіяни вбили 5 мирних мешканців Сумщини.
- Загалом зафіксовано 54 обстріли по 23 населених пунктах у 12 громадах області.
Росіяни вбили цілу родину на Сумщині
Про ситуацію в регіоні після російських атак розповів глава ОВА Олег Григоров в Telegram
За його словами, вночі противник прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади.
Глава ОВА офіційно підтвердив, що рятувальники дістали з-під завалів чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.
Окрім того, російській окупанти вбили 60-річну жінку в Шалигинській громаді та поранили 23-річного чоловікв у Миропільській громаді.
Загалом зафіксовано 54 обстріли по 23 населених пунктах у 12 громадах області.
Протягом 29 вересня повітряна тривога тривала 17 годин 9 хвилин.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-