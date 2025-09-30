Армія РФ убила подружжя з дітьми в Сумській області
Армія РФ убила подружжя з дітьми в Сумській області

Сумська ОВА
Росіяни вбили цілу родину на Сумщині
Read in English

Уночі 30 вересня російські загарбники завдали удару безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина на Сумщині: загинули двоє дорослих та двоє малолітніх дітей.

Головні тези:

  • Протягом 29 вересня росіяни вбили 5 мирних мешканців Сумщини.
  • Загалом зафіксовано 54 обстріли по 23 населених пунктах у 12 громадах області.

Росіяни вбили цілу родину на Сумщині

Про ситуацію в регіоні після російських атак розповів глава ОВА Олег Григоров в Telegram

За його словами, вночі противник прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади.

У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому, — повідомив Григоров.

Глава ОВА офіційно підтвердив, що рятувальники дістали з-під завалів чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

Окрім того, російській окупанти вбили 60-річну жінку в Шалигинській громаді та поранили 23-річного чоловікв у Миропільській громаді.

Загалом зафіксовано 54 обстріли по 23 населених пунктах у 12 громадах області.

Пошкодження у чотирьох громадах: — Білопільська — багатоповерхівка, нежитлове приміщення, авто; — Середино-Будська — об’єкт інфраструктури; — Миколаївська сільська — приватний будинок; — Краснопільська — багатоповерхівки, нежитлове приміщення.

Протягом 29 вересня повітряна тривога тривала 17 годин 9 хвилин.

