Прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков нахабно заявив, що Росія не порушувала своїми літаками повітряний простір країн НАТО.
Головні тези:
- Прессекретар РФ відмовився визнати порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками.
- Російська сторона наполягає на тому, що всі польоти літаків ЗС РФ здійснюються відповідно до міжнародних правил.
- Ці заяви викликають сумнів у дотриманні Росією міжнародних стандартів безпеки повітряного простору.
Пєсков відхрестився від порушення РФ повітряного простору країн НАТО
Спочатку прессекретар Путіна на брифінгу перед журналістами заявив, що “думки київського режиму про війну, а не про мир. Зеленський докладає відчайдушних зусиль для того, щоб переконати своїх "годувальників" у тому, що він добрий "вояка"“.
Пєсков цинічно назвав безвідповідальною заяву про готовність країн НАТО збивати російські військові літаки, які нібито порушують повітряний простір;
І похвалився, що економіка РФ зберігає досить високі темпи розвитку, "стабільність очевидна".
