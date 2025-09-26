У Путіна цинічно відхрестилися від порушення винищувачами РФ повітряного простору країн НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

У Путіна цинічно відхрестилися від порушення винищувачами РФ повітряного простору країн НАТО

Пєсков
Джерело:  online.ua

Прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков нахабно заявив, що Росія не порушувала своїми літаками повітряний простір країн НАТО.

Головні тези:

  • Прессекретар РФ відмовився визнати порушення повітряного простору країн НАТО російськими літаками.
  • Російська сторона наполягає на тому, що всі польоти літаків ЗС РФ здійснюються відповідно до міжнародних правил.
  • Ці заяви викликають сумнів у дотриманні Росією міжнародних стандартів безпеки повітряного простору.

Пєсков відхрестився від порушення РФ повітряного простору країн НАТО

Спочатку прессекретар Путіна на брифінгу перед журналістами заявив, що “думки київського режиму про війну, а не про мир. Зеленський докладає відчайдушних зусиль для того, щоб переконати своїх "годувальників" у тому, що він добрий "вояка"“.

Пєсков цинічно назвав безвідповідальною заяву про готовність країн НАТО збивати російські військові літаки, які нібито порушують повітряний простір;

Росія наполягає на тому, що всі польоти літаків ЗС РФ здійснюються у суворій відповідності до міжнародних правил.

І похвалився, що економіка РФ зберігає досить високі темпи розвитку, "стабільність очевидна".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Перемовини у Стамбулі. Пєсков заперечив ймовірність присутності Путіна
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пєсков анонсував час розмови Путіна і Трампа й цинічно похвалив США
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися з Зеленським — за якої умови
Пєсков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?