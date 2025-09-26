Пєсков відхрестився від порушення РФ повітряного простору країн НАТО

Спочатку прессекретар Путіна на брифінгу перед журналістами заявив, що “думки київського режиму про війну, а не про мир. Зеленський докладає відчайдушних зусиль для того, щоб переконати своїх "годувальників" у тому, що він добрий "вояка"“.

Пєсков цинічно назвав безвідповідальною заяву про готовність країн НАТО збивати російські військові літаки, які нібито порушують повітряний простір;

Росія наполягає на тому, що всі польоти літаків ЗС РФ здійснюються у суворій відповідності до міжнародних правил. Поширити

І похвалився, що економіка РФ зберігає досить високі темпи розвитку, "стабільність очевидна".