Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон не поїде до Туреччини, щоб взяти участь у російсько-українських переговорах.

Путін не збирається до Стамбула

Так Пєсков відповів на питання журналістів.

Пєсков негативно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін частіше вестиме переговори в Туреччині.

Одіозна речниця МЗС РФ Марія Захарова, говорячи про зустріч Росії та України у Стамбулі, цинічно заявила, що Москва настроєна серйозно. І звично звинуватила Україну в тому, що вона нібито “влаштовує шоу” щодо перемовин з Росією.

Також Захарова накинулася на Німеччину, Францію та Британію.

Ці країни не можуть брати участь у переговорах між Росією та Україною, поки підтримують Київ, у тому числі зброєю. Поширити

Переговори у Стамбулі перейшли на другу половину дня за ініціативи турецької сторони, також сказала Захарова.