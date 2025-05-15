Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон не поїде до Туреччини, щоб взяти участь у російсько-українських переговорах.
Головні тези:
- Прессекретар Путіна відкинув можливість його зустрічі у Стамбулі на переговорах з Україною.
- МЗС РФ Марія Захарова критикує Україну та обвинувачує її у провокаціях у розмовах з Росією.
- Захарова також засудила Німеччину, Францію та Британію за підтримку України у переговорах.
Путін не збирається до Стамбула
Так Пєсков відповів на питання журналістів.
Пєсков негативно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін частіше вестиме переговори в Туреччині.
Одіозна речниця МЗС РФ Марія Захарова, говорячи про зустріч Росії та України у Стамбулі, цинічно заявила, що Москва настроєна серйозно. І звично звинуватила Україну в тому, що вона нібито “влаштовує шоу” щодо перемовин з Росією.
Також Захарова накинулася на Німеччину, Францію та Британію.
Переговори у Стамбулі перейшли на другу половину дня за ініціативи турецької сторони, також сказала Захарова.
Відомо, що о 13.00 президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-