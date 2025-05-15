Перемовини у Стамбулі. Пєсков заперечив ймовірність присутності Путіна
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Перемовини у Стамбулі. Пєсков заперечив ймовірність присутності Путіна

Путін
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Джерело:  online.ua

Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон не поїде до Туреччини, щоб взяти участь у російсько-українських переговорах.

Головні тези:

  • Прессекретар Путіна відкинув можливість його зустрічі у Стамбулі на переговорах з Україною.
  • МЗС РФ Марія Захарова критикує Україну та обвинувачує її у провокаціях у розмовах з Росією.
  • Захарова також засудила Німеччину, Францію та Британію за підтримку України у переговорах.

Путін не збирається до Стамбула

Так Пєсков відповів на питання журналістів.

Пєсков негативно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін частіше вестиме переговори в Туреччині.

Одіозна речниця МЗС РФ Марія Захарова, говорячи про зустріч Росії та України у Стамбулі, цинічно заявила, що Москва настроєна серйозно. І звично звинуватила Україну в тому, що вона нібито “влаштовує шоу” щодо перемовин з Росією.

Також Захарова накинулася на Німеччину, Францію та Британію.

Ці країни не можуть брати участь у переговорах між Росією та Україною, поки підтримують Київ, у тому числі зброєю.

Переговори у Стамбулі перейшли на другу половину дня за ініціативи турецької сторони, також сказала Захарова.

Відомо, що о 13.00 президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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