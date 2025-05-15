Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его патрон не поедет в Турцию, чтобы поучаствовать в российско-украинских переговорах.

Путин не собирается в Стамбул

Так Песков ответил на вопросы журналистов.

Песков негативно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин будет чаще вести переговоры в Турции.

Одиозная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, цинично заявила, что Москва настроена серьезно. И привычно обвинила Украину в том, что она якобы "устраивает шоу" по поводу переговоров с Россией.

Также Захарова набросилась на Германию, Францию и Британию.

Эти страны не могут участвовать в переговорах между Россией и Украиной пока поддерживают Киев, в том числе оружием. Поделиться

Переговоры в Стамбуле перешли во вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, также сказала Захарова.