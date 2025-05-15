Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его патрон не поедет в Турцию, чтобы поучаствовать в российско-украинских переговорах.
Главные тезисы
- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет в Турцию на российско-украинские переговоры в Стамбуле.
- Мария Захарова критикует Украину и обвиняет ее в провокациях в разговорах с Россией, также осуждает поддержку Киева со стороны Германии, Франции и Великобритании.
Путин не собирается в Стамбул
Так Песков ответил на вопросы журналистов.
Песков негативно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин будет чаще вести переговоры в Турции.
Одиозная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, говоря о встрече России и Украины в Стамбуле, цинично заявила, что Москва настроена серьезно. И привычно обвинила Украину в том, что она якобы "устраивает шоу" по поводу переговоров с Россией.
Также Захарова набросилась на Германию, Францию и Британию.
Переговоры в Стамбуле перешли во вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, также сказала Захарова.
Известно, что в 13:00 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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