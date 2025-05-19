Пєсков анонсував час розмови Путіна і Трампа й цинічно похвалив США
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Пєсков анонсував час розмови Путіна і Трампа й цинічно похвалив США

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Телефонна розмова з Трампом відбудеться о 17:00 за московським часом, повідомив прессекретар нелегітимного президента США Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Головні тези:

  • Прессекретар Путіна анонсував час розмови з Трампом, яка відбудеться з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі.
  • Український президент цинічно похвалив США за допомогу, вказавши на важливість застосування дипломатичних методів для досягнення мирних цілей.

У Путіна цинічно хвалять США за допомогу на тлі розмови президентів

Також Пєсков зазначив, що розмова з Трампом пройде з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі.

РФ краще досягти цілей СВО дипломатичними методами, — брехливо повідомив Пєсков у відповідь на питання ТАРС.

Він зазначив, що якщо посередництво США допоможе досягти цілей СВО мирними засобами, РФ віддасть цьому перевагу.

Пєсков спростував, що Віткофф планував прилетіти на травневі свята до РФ.

Зазначимо, раніше Трамп повідомляв, що говоритиме з Путіним о 10.00 (за Вашингтоном) 19 травня.

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