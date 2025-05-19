Телефонна розмова з Трампом відбудеться о 17:00 за московським часом, повідомив прессекретар нелегітимного президента США Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

У Путіна цинічно хвалять США за допомогу на тлі розмови президентів

Також Пєсков зазначив, що розмова з Трампом пройде з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі.

РФ краще досягти цілей СВО дипломатичними методами, — брехливо повідомив Пєсков у відповідь на питання ТАРС. Поширити

Він зазначив, що якщо посередництво США допоможе досягти цілей СВО мирними засобами, РФ віддасть цьому перевагу.

Пєсков спростував, що Віткофф планував прилетіти на травневі свята до РФ.