Трамп анонсував доленосні телефонні переговори з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 19 травня він проведе телефонні розмови з нелегітимним очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським, які можуть покласти край війні РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп анонсував телефонні переговори з Путіним та Зеленським з метою припинення війни РФ проти України.
- Переговори включатимуть обговорення кількості загиблих солдатів і торгівлі між Росією та Україною.
- Очікується, що результати переговорів сприятимуть укладенню припинення вогню та завершенню жорстокої війни в Україні.
Трамп хоче говорити з Путіним і Зеленським
Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, він збирається говорити з Путіним про "кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівлю".
Після персональної розмови із Зеленським, Трамп збирається провести колективний дзвінок з президентом України та представниками країн НАТО.
Точна кількість загиблих українських військових невідома. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню CBS у квітні повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло близько 100 тисяч українських військових.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-