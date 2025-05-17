Трамп анонсував доленосні телефонні переговори з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 19 травня він проведе телефонні розмови з нелегітимним очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським, які можуть покласти край війні РФ проти України.

Трамп хоче говорити з Путіним і Зеленським

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він збирається говорити з Путіним про "кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівлю".

Після персональної розмови із Зеленським, Трамп збирається провести колективний дзвінок з президентом України та представниками країн НАТО.

Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Дональд Трамп Президент США

Пост Трампа

Точна кількість загиблих українських військових невідома. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню CBS у квітні повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло близько 100 тисяч українських військових.