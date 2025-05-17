Трамп анонсировал судьбоносные телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 19 мая он проведет телефонные разговоры с главой России Путиным и президентом Украины Зеленским, которые могут положить конец войне РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп анонсировал проведение телефонных переговоров с Путиным и Зеленским в целях прекращения войны РФ против Украины.
- Ожидается, что результаты переговоров с Путиным и Зеленским могут привести к заключению прекращения огня и завершению жестокой войны в Украине.
- Трамп планирует обсудить с Путиным количество погибших солдат и вопросы торговли между Россией и Украиной.
Трамп хочет говорить с Путиным и Зеленским
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он собирается говорить с Путиным о "кровопролитии, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговле".
После персонального разговора с Зеленским Трамп собирается провести коллективный звонок с президентом Украины и представителями стран НАТО.
Точное количество погибших украинских военных неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CBS в апреле сообщал, что с начала полномасштабного вторжения погибли около 100 тысяч украинских военных.
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