Телефонный разговор с Трампом состоится в 17:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь нелегитимного президента США Владимира Путина Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Телефонный разговор между Путиным и Трампом намечен на 17:00 по московскому времени.
- Пресс-секретарь Песков цинично похвалил США за помощь, отметив важность дипломатических подходов.
- Согласно заявлениям, если помощь США поможет достичь мирных целей, Россия предпочтет дипломатический путь.
У Путина цинично хвалят США за помощь на фоне разговора президентов
Также Песков отметил, что разговор с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.
Он отметил, что если посредничество США поможет достичь целей СВО мирными средствами, РФ предпочтет это.
Песков опроверг, что Виткофф планировал прилететь на майские праздники в РФ.
Напомним, ранее Трамп сообщал, что будет говорить с Путиным в 10.00 (по Вашингтону) 19 мая.
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