Телефонный разговор с Трампом состоится в 17:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь нелегитимного президента США Владимира Путина Дмитрий Песков.

У Путина цинично хвалят США за помощь на фоне разговора президентов

Также Песков отметил, что разговор с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

РФ лучше достичь целей СВО дипломатическими методами, — лживо сообщил Песков в ответ на вопросы ТАСС. Поделиться

Он отметил, что если посредничество США поможет достичь целей СВО мирными средствами, РФ предпочтет это.

Песков опроверг, что Виткофф планировал прилететь на майские праздники в РФ.