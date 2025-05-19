Песков анонсировал время разговора Путина и Трампа и цинично похвалил США
Категория
Политика
Дата публикации

Песков анонсировал время разговора Путина и Трампа и цинично похвалил США

Песков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Телефонный разговор с Трампом состоится в 17:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь нелегитимного президента США Владимира Путина Дмитрий Песков.

Главные тезисы

  • Телефонный разговор между Путиным и Трампом намечен на 17:00 по московскому времени.
  • Пресс-секретарь Песков цинично похвалил США за помощь, отметив важность дипломатических подходов.
  • Согласно заявлениям, если помощь США поможет достичь мирных целей, Россия предпочтет дипломатический путь.

У Путина цинично хвалят США за помощь на фоне разговора президентов

Также Песков отметил, что разговор с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

РФ лучше достичь целей СВО дипломатическими методами, — лживо сообщил Песков в ответ на вопросы ТАСС.

Он отметил, что если посредничество США поможет достичь целей СВО мирными средствами, РФ предпочтет это.

Песков опроверг, что Виткофф планировал прилететь на майские праздники в РФ.

Напомним, ранее Трамп сообщал, что будет говорить с Путиным в 10.00 (по Вашингтону) 19 мая.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мне не нравится". Трамп набросился с циничными обвинениями на Зеленского
Трамп снова на стороне диктатора Путина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это уничтожит Россию". Трамп анонсировал свои следующие шаги
Трамп раскрыл часть своего плана
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал судьбоносные телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?