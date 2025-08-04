Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися з Зеленським — за якої умови

У Кремлі заявили, що нібито зустрічі Зеленського і Путіна повинна передувати “експертна підготовка”.
Головні тези:
- Заява прессекретаря Путіна про готовність до зустрічі з Зеленським за підготовчої роботи на експертному рівні.
- До зустрічі Зеленського і Путіна у Кремлі необхідна експертна підготовка.
У Кремлі припускають зустріч Зеленського і Путіна
На тлі ультиматуму Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні у Кремлі заговорили про ймовірність зустрічі нелегітимного президента РФ Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.
Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні, — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.
Водночас він підкреслив, що поки підготовча робота для зустрічі Путіна та Зеленського не зроблена.
Нагадаємо, що 1 серпня Путін виступив із низкою чергових брехливих заяв. У тому числі він заявив, що він нібито хоче завершити війну з Україною. Але, за його словами, це можливо тільки на умовах Москви.
Зеленський у відповідь наголосив, що якщо це справді сигнал про готовність завершити війну, то пропозиція України про зустріч на рівні лідерів залишається чинною.
Під час останнього раунду переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала провести переговори за участю президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
Але Росія все ще борсається та знаходить одну відмовку дурнішу за іншу - попри анонси Туреччини про те, що за зустріч "загалом домовилися".
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