У Кремлі заявили, що нібито зустрічі Зеленського і Путіна повинна передувати “експертна підготовка”.

У Кремлі припускають зустріч Зеленського і Путіна

На тлі ультиматуму Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні у Кремлі заговорили про ймовірність зустрічі нелегітимного президента РФ Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським.

Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні, — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Водночас він підкреслив, що поки підготовча робота для зустрічі Путіна та Зеленського не зроблена.

Втім, у Кремлі не виключають можливість проведення зустрічі Путіна та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у Москві цього тижня. Поширити

Нагадаємо, що 1 серпня Путін виступив із низкою чергових брехливих заяв. У тому числі він заявив, що він нібито хоче завершити війну з Україною. Але, за його словами, це можливо тільки на умовах Москви.

Зеленський у відповідь наголосив, що якщо це справді сигнал про готовність завершити війну, то пропозиція України про зустріч на рівні лідерів залишається чинною.

Під час останнього раунду переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала провести переговори за участю президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.