Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским — при каком условии

В Кремле заявили, что якобы встрече Зеленского и Путина должна предшествовать "экспертная подготовка".

В Кремле предполагают встречу Зеленского и Путина

На фоне ультиматума Дональда Трампа по поводу прекращения огня в Украине в Кремле заговорили о вероятности встречи нелегитимного президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

В то же время он подчеркнул, что пока подготовительная работа по встрече Путина и Зеленского не сделана.

Впрочем, в Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина и спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москве на этой неделе. Поделиться

Напомним, что 1 августа Путин выступил с рядом очередных лживых заявлений. В том числе он заявил, что он якобы хочет завершить войну с Украиной. Но, по его словам, это возможно только на условиях Москвы.

Зеленский в ответ отметил, что если это действительно сигнал о готовности завершить войну, то предложение Украины о встрече на уровне лидеров остается в силе.

В ходе последнего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.