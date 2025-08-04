Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским — при каком условии
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Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским — при каком условии

Песков
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Источник:  online.ua

В Кремле заявили, что якобы встрече Зеленского и Путина должна предшествовать "экспертная подготовка".

Главные тезисы

  • В Кремле заявили о необходимости экспертной подготовки перед встречей Путина и Зеленского.
  • Путин также не исключает возможности встречи с представителем Трампа в Москве на этой неделе.

В Кремле предполагают встречу Зеленского и Путина

На фоне ультиматума Дональда Трампа по поводу прекращения огня в Украине в Кремле заговорили о вероятности встречи нелегитимного президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

В то же время он подчеркнул, что пока подготовительная работа по встрече Путина и Зеленского не сделана.

Впрочем, в Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина и спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москве на этой неделе.

Напомним, что 1 августа Путин выступил с рядом очередных лживых заявлений. В том числе он заявил, что он якобы хочет завершить войну с Украиной. Но, по его словам, это возможно только на условиях Москвы.

Зеленский в ответ отметил, что если это действительно сигнал о готовности завершить войну, то предложение Украины о встрече на уровне лидеров остается в силе.

В ходе последнего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но Россия все еще барахтается и находит одну отговорку глупее другой — несмотря на анонсы Турции о том, что за встречу "в общем договорились".

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