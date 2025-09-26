Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков нагло заявил, что Россия не нарушала своими самолетами воздушное пространство стран НАТО.
Главные тезисы
- Пресс-секретарь Путина отрицает нарушения воздушного пространства стран НАТО самолетами РФ, несмотря на обвинения.
- Заявления Пескова вызывают сомнения в соблюдении Россией международных стандартов безопасности воздушного пространства.
- Российская сторона настаивает, что все полеты самолетов ВС РФ осуществляются согласно международным правилам.
Песков открестился от нарушения РФ воздушного пространства стран НАТО
Сначала пресс-секретарь Путина на брифинге перед журналистами заявил, что "мнения киевского режима о войне, а не о мире. Зеленский прилагает отчаянные усилия для того, чтобы убедить своих "питателей" в том, что он хороший "воина"".
Песков цинично назвал безответственным заявление о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство;
И похвастался, что экономика РФ сохраняет достаточно высокие темпы развития, "стабильность очевидна".
