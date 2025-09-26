У Путина цинично открестились от нарушения истребителями РФ воздушного пространства стран НАТО
У Путина цинично открестились от нарушения истребителями РФ воздушного пространства стран НАТО

Песков
Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков нагло заявил, что Россия не нарушала своими самолетами воздушное пространство стран НАТО.

Главные тезисы

  • Пресс-секретарь Путина отрицает нарушения воздушного пространства стран НАТО самолетами РФ, несмотря на обвинения.
  • Заявления Пескова вызывают сомнения в соблюдении Россией международных стандартов безопасности воздушного пространства.
  • Российская сторона настаивает, что все полеты самолетов ВС РФ осуществляются согласно международным правилам.

Песков открестился от нарушения РФ воздушного пространства стран НАТО

Сначала пресс-секретарь Путина на брифинге перед журналистами заявил, что "мнения киевского режима о войне, а не о мире. Зеленский прилагает отчаянные усилия для того, чтобы убедить своих "питателей" в том, что он хороший "воина"".

Песков цинично назвал безответственным заявление о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство;

Россия настаивает на том, что все полеты самолетов ВС РФ совершаются в строгом соответствии с международными правилами.

И похвастался, что экономика РФ сохраняет достаточно высокие темпы развития, "стабильность очевидна".

