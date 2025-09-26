Песков открестился от нарушения РФ воздушного пространства стран НАТО

Сначала пресс-секретарь Путина на брифинге перед журналистами заявил, что "мнения киевского режима о войне, а не о мире. Зеленский прилагает отчаянные усилия для того, чтобы убедить своих "питателей" в том, что он хороший "воина"".

Песков цинично назвал безответственным заявление о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство;

Россия настаивает на том, что все полеты самолетов ВС РФ совершаются в строгом соответствии с международными правилами. Поделиться

И похвастался, что экономика РФ сохраняет достаточно высокие темпы развития, "стабильность очевидна".