На переконання аналітиків, новий план помсти Кремлю складається з трьох компонентів:

лідери Європи вперше оголосили про створення "стіни безпілотників" для захисту східного флангу НАТО від російського вторгнення. Що важливо розуміти, йтиметься про сучасні дрони британського виробництва. Також вказано, що інші кордони, до прикладу, польсько-білоруський кордон, будуть укріплені Польщею та її союзниками;

німецький лідер Фрідріх Мерц розробив план щодо використання сотень мільярдів заморожених російських активів для забезпечення безвідсоткового кредиту Україні в розмірі 160 мільярдів доларів. На переконання експертів, ініціатива канцлера ФРН дійсно здатна різко змінити ситуацію і вимагатиме від Києва купувати зброю європейського виробництва.