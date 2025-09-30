Захід завдає по Путіну 3 потужних удари у відповідь на ескалацію

Останні кілька тижнів країна-агресорка Росія вдається до все більшої кількості атак проти країн НАТО. На тлі останніх подій лідери Європи вирішили відповісти на дії російського диктора Володимира Путіна одразу трьома жорсткими рішеннями.
Головні тези:
- Оголошено про створення “стіни безпілотників” для захисту східного флангу НАТО від російського вторгнення.
- Фрідріх Мерц розробив план фінансової підтримки України у розмірі 160 мільярдів доларів.
Захід хоче поставити Путіна на місце
На переконання аналітиків, новий план помсти Кремлю складається з трьох компонентів:
лідери Європи вперше оголосили про створення "стіни безпілотників" для захисту східного флангу НАТО від російського вторгнення. Що важливо розуміти, йтиметься про сучасні дрони британського виробництва. Також вказано, що інші кордони, до прикладу, польсько-білоруський кордон, будуть укріплені Польщею та її союзниками;
німецький лідер Фрідріх Мерц розробив план щодо використання сотень мільярдів заморожених російських активів для забезпечення безвідсоткового кредиту Україні в розмірі 160 мільярдів доларів. На переконання експертів, ініціатива канцлера ФРН дійсно здатна різко змінити ситуацію і вимагатиме від Києва купувати зброю європейського виробництва.
19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ майже завершений. Він стане потужним ударом по ворожій нафтогазовій галузі. Аналітики звертають увагу на те, що це де-факто своєрідний військово-дипломатичний маневр, що діє в поєднанні з дальніми атаками України на російські нафтопереробні заводи, електростанції та насосні станції.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-