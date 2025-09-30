Путін вирішив скоротити видатки на оборону Росії
Путін вирішив скоротити видатки на оборону Росії

Путін
Джерело:  ISW

Американські аналітики звертають увагу на те, що наступного року російський диктатор Володимир Путін має намір зменшити видатки на оборону та соціальні виплати військовим. Однак очікується, що Москва суттєво підвищить фінансування державної пропаганди.

  • Путін планує спрямувати на сектор оборони близько 17 трильйонів рублів.
  • У 2026 році уряд РФ планує витратити на державні телеканали у півтора раза більше, ніж у 2025.

Що відомо про плани Путіна на 2026

Інститут вивчення війни (ISW) вирішив уважно проаналізувати проєкт російського федерального бюджету на 2026–2028 роки, який уряд подав до Держдуми 29 вересня

Що важливо розуміти, наступного року Кремль має намір спрямувати на сектор оборони близько 17 трильйонів рублів (183 млрд доларів).

За словами аналітиків, загальна частка видатків у бюджеті дещо зменшиться — з 41% у 2025 році до 38% у 2026.

Окрім того, наголошується, що на "національну оборону" у 2026 році закладено 12,9 трлн рублів (155 млрд доларів) проти 13,5 трлн у 2025-му.

Фінансування внутрішніх силових структур (поліція, спецслужби) навпаки, зросте до 3,9 трильйона рублів (47 млрд доларів) порівняно з 3,5 трильйона (47 млрд доларів) порівняно з 3,5 трильйона(42 млрд) у 2025-му.

Аналітики звернули увагу на те, що проєкт бюджету передбачає суттєве урізання соціальних гарантій для військовослужбовців та їхніх родин.

Варто зазначити, що компенсаційні виплати загиблим, пораненим та їхнім сім'ям зменшаться з 78 мільярдів рублів у 2025-му до 58 млрд рублів (698 млн доларів).

Ба більше, вказано, що фінансування фонду "Захисників вітчизни", що опікується ветеранами, скоротиться більш ніж удвічі — з 34,7 млрд рублів до 13,9 млрд рублів (167 млн доларів).

