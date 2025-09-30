Американские аналитики обращают внимание на то, что в следующем году российский диктатор Владимир Путин намерен снизить расходы на оборону и социальные выплаты военным. Однако ожидается, что Москва значительно повысит финансирование государственной пропаганды.

Что известно о планах Путина на 2026 год

Институт изучения войны (ISW) решил внимательно проанализировать проект российского федерального бюджета на 2026–2028 годы, который правительство направило в Госдуму 29 сентября

Что важно понимать, в следующем году Кремль намерен направить в сектор обороны около 17 триллионов рублей (183 млрд долларов).

По словам аналитиков, общая доля расходов в бюджете несколько уменьшится — с 41% в 2025 году до 38% в 2026 году.

Кроме того, указано, что на "национальную оборону" в 2026 году заложено 12,9 трлн рублей (155 млрд долларов) против 13,5 трлн в 2025 году.

Финансирование внутренних силовых структур (полиция, спецслужбы) наоборот, вырастет до 3,9 триллиона рублей (47 млрд долларов) по сравнению с 3,5 триллиона (47 млрд долларов) по сравнению с 3,5 триллиона (42 млрд) в 2025-м.

Аналитики обратили внимание на то, что проект бюджета предполагает существенное урезание социальных гарантий для военнослужащих и их семей.

Стоит отметить, что компенсационные выплаты погибшим, раненым и их семьям снизятся с 78 миллиардов рублей в 2025-м до 58 млрд рублей (698 млн долларов).

Более того, указано, что финансирование фонда "Защитников отечества", который занимается ветеранами, сократится более чем вдвое — с 34,7 млрд рублей до 13,9 млрд рублей (167 млн долларов).