ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму

Уночі 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по радіолокаційній станції російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”. Важлива ворожа ціль знаходилася в тимчасово окупованому Криму.

ССО вполювали нову ворожу ціль

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”, — йдеться в офіційній заяві ССО.

Що також важливо розуміти, дороговартісна система ППО противника націлена, зокрема, і проти БПЛА, була успішно ліквідована саме ударними дронами ССО.

Сили спеціальних операцій звертають увагу на те, що радіолокаційна станція є своєрідними “очима” комплексу С-400 “Тріумф”.

Варто зазначити, що без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.

Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею! — йдеться в офіційній заяві.

Фото: facebook.com/usofcom

Характеристики ЗРК С-400 "Тріумф”: