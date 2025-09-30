ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму
ССО
Уночі 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по радіолокаційній станції російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”. Важлива ворожа ціль знаходилася в тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 “Тріумф”. 
  • Без неї він фактично втратив свою боєздатність. 

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”, — йдеться в офіційній заяві ССО.

Що також важливо розуміти, дороговартісна система ППО противника націлена, зокрема, і проти БПЛА, була успішно ліквідована саме ударними дронами ССО.

Сили спеціальних операцій звертають увагу на те, що радіолокаційна станція є своєрідними “очима” комплексу С-400 “Тріумф”.

Варто зазначити, що без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.

Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею! — йдеться в офіційній заяві.

Фото: facebook.com/usofcom

Характеристики ЗРК С-400 "Тріумф”:

  • Дальність виявлення цілі: 600 км

  • Кількість одночасно супроводжуваних трас: до 300 цілей;

  • Кількість одночасно обстрілюваних цілей (повним складом ЗРК): 36

  • Кількість одночасно наведених ракет (повним складом ЗРК): 72

  • Максимальна висота враження цілі: 30 км

  • Максимальна швидкість цілі що уражається: 4800 м/с;

  • Час розгортання ЗРС з маршу: 5-10 хв.

  • Час приведення засобів системи до бойової готовності з розгорнутого стану: 3 хв.

  • Швидкість переміщення бойових засобів по дорогах з твердим покриттям: до 60 км/год.[

