ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму

Уночі 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по радіолокаційній станції російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”. Важлива ворожа ціль знаходилася в тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 “Тріумф”.
- Без неї він фактично втратив свою боєздатність.
ССО вполювали нову ворожу ціль
У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”, — йдеться в офіційній заяві ССО.
Що також важливо розуміти, дороговартісна система ППО противника націлена, зокрема, і проти БПЛА, була успішно ліквідована саме ударними дронами ССО.
Сили спеціальних операцій звертають увагу на те, що радіолокаційна станція є своєрідними “очима” комплексу С-400 “Тріумф”.
Варто зазначити, що без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
Характеристики ЗРК С-400 "Тріумф”:
Дальність виявлення цілі: 600 км
Кількість одночасно супроводжуваних трас: до 300 цілей;
Кількість одночасно обстрілюваних цілей (повним складом ЗРК): 36
Кількість одночасно наведених ракет (повним складом ЗРК): 72
Максимальна висота враження цілі: 30 км
Максимальна швидкість цілі що уражається: 4800 м/с;
Час розгортання ЗРС з маршу: 5-10 хв.
Час приведення засобів системи до бойової готовності з розгорнутого стану: 3 хв.
Швидкість переміщення бойових засобів по дорогах з твердим покриттям: до 60 км/год.[
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-