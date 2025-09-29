Дальнобойные удары по РФ. Кремль отреагировал на решение Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Дальнобойные удары по РФ. Кремль отреагировал на решение Трампа

Кремль изучает возможные последствия нового решения Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Специальный посланник США в Украине генерал Кит Келлог официально подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп в конце концов разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России. На этот шаг уже отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Главные тезисы

  • США рассматривают возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.
  • Москва не раскрывает, какой будет ее реакция, если это произойдет.

Кремль изучает возможные последствия нового решения Трампа

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что в Белом доме уже обсуждают потенциальное предоставление Украине ракет Tomahawk.

Что важно понимать, Tomahawk — это семейство американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon.

Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

По словам Пескова, команда диктатора Путина уже слышала эти новости и изучает все подробности.

Вопрос по-прежнему звучит следующим образом: кто может запускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима, могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целевые задачи этим ракетам — американская сторона или сами украинцы? И так далее. Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ. Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные, мы их изучаем.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Спикер Путина затруднился ответить журналистам, какой будет реакция России, если Украина все-таки получит ракеты Tomahawk.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Глава Евросовета придумал новый план
Глава Евросовета борется за будущее Украины в Европе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Херсон — 2 погибших и 2 раненых
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия снова терроризирует Херсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это наша война". Туск обратился к Западу касательно помощи Украине
Туск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?