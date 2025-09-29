Дальнобойные удары по РФ. Кремль отреагировал на решение Трампа

Специальный посланник США в Украине генерал Кит Келлог официально подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп в конце концов разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России. На этот шаг уже отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- США рассматривают возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.
- Москва не раскрывает, какой будет ее реакция, если это произойдет.
Кремль изучает возможные последствия нового решения Трампа
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что в Белом доме уже обсуждают потенциальное предоставление Украине ракет Tomahawk.
Что важно понимать, Tomahawk — это семейство американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon.
Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.
По словам Пескова, команда диктатора Путина уже слышала эти новости и изучает все подробности.
Спикер Путина затруднился ответить журналистам, какой будет реакция России, если Украина все-таки получит ракеты Tomahawk.
