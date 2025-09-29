Вопрос по-прежнему звучит следующим образом: кто может запускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима, могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целевые задачи этим ракетам — американская сторона или сами украинцы? И так далее. Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ. Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные, мы их изучаем.