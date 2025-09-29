Далекобійні удари по РФ. Кремль відреагував на рішення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Далекобійні удари по РФ. Кремль відреагував на рішення Трампа

Кремль вивчає можливі наслідки нового рішення Трампа
Read in English
Джерело:  online.ua

Спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог офіційно підтвердив, що американський лідер Дональд Трамп врешті дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії. На цей крок уже відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Головні тези:

  • США розглядають можливість надання Україні ракет Tomahawk.
  • Москва не розкриває, якою буде її реакція, якщо це станеться.

Кремль вивчає можливі наслідки нового рішення Трампа

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив журналістам, що в Білому домі уже обговорюють потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Що важливо розуміти, Tomahawk — це сімейство американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon.

Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.

За словами Пєскова, команда диктатора Путіна вже чула ці новини та вивчає усі деталі.

Питання, як і раніше, звучить наступним чином: хто може запускати ці ракети, навіть якщо вони опиняються на території київського режиму — чи можуть їх запускати тільки українці або це повинні робити все-таки американські військові? Хто дає цільові завдання цим ракетам — американська сторона або самі українці? І так далі. Тому тут необхідний дуже глибокий аналіз. Ми, безумовно, чули заяви, вони дуже серйозні, ми їх вивчаємо

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Речник Путіна не зміг відповісти журналістам, якою буде реакція Росії, якщо Україна все-таки отримає ракети Tomahawk.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Глава Євроради представив свій план
Глава Євроради бореться за майбутнє України в Європі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Херсон — 2 загиблих та 2 поранених
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росія знову тероризує Херсон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це наша війна". Туск звернувся до Заходу щодо допомоги Україні
Туск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?