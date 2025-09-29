Далекобійні удари по РФ. Кремль відреагував на рішення Трампа

Спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог офіційно підтвердив, що американський лідер Дональд Трамп врешті дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії. На цей крок уже відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- США розглядають можливість надання Україні ракет Tomahawk.
- Москва не розкриває, якою буде її реакція, якщо це станеться.
Кремль вивчає можливі наслідки нового рішення Трампа
28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив журналістам, що в Білому домі уже обговорюють потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Що важливо розуміти, Tomahawk — це сімейство американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon.
Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.
За словами Пєскова, команда диктатора Путіна вже чула ці новини та вивчає усі деталі.
Речник Путіна не зміг відповісти журналістам, якою буде реакція Росії, якщо Україна все-таки отримає ракети Tomahawk.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-