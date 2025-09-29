Росія атакувала Херсон — 2 загиблих та 2 поранених

Уранці 29 вересня російські загарбники здійснили атаку на блокпост у Херсоні. Згідно з останніми даними, загинув 40-річний працівник поліції, ще один правоохоронець дістав поранення. Окрім того, ворог вбив місцевого мешканця й поранив цивільного чоловіка.

Росія знову тероризує Херсон

Про ситуацію в місті після ворожих атак розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а також Національна поліція України.

Згідно з офіційними даними, російські загарбники відкрили вогонь по блокпосту в Херсоні — на місці загинув 40-річний поліцейський.

Окрім того, наголошується, що 21-річний правоохоронець отримав мінно-вибухову травму та контузію, його уже відвезли до лікарні.

Російські удари спричинили пошкодження 17 об’єктів: двох багатоквартирних та восьми приватних будинків, об’єктів критичної інфраструктури, двох автомобілів, складського приміщення, — йдеться в заяві Нацполіції. Поширити

Також вказано, що у Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на приватний будинок — поранення дістав 46-річний чоловік.

Як повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у цьому ж районі внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення отримав місцевий житель. Його особу нині встановлюють.