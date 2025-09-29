Росія атакувала Херсон — 2 загиблих та 2 поранених

Уранці 29 вересня російські загарбники здійснили атаку на блокпост у Херсоні. Згідно з останніми даними, загинув 40-річний працівник поліції, ще один правоохоронець дістав поранення. Окрім того, ворог вбив місцевого мешканця й поранив цивільного чоловіка.
Головні тези:
- Вранці у Білозерці 74-річний місцевий житель підняв із землі невідомий предмет, який здетонував.
- Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі поранення та ввечері помер у лікарні.
Росія знову тероризує Херсон
Про ситуацію в місті після ворожих атак розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а також Національна поліція України.
Згідно з офіційними даними, російські загарбники відкрили вогонь по блокпосту в Херсоні — на місці загинув 40-річний поліцейський.
Окрім того, наголошується, що 21-річний правоохоронець отримав мінно-вибухову травму та контузію, його уже відвезли до лікарні.
Також вказано, що у Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на приватний будинок — поранення дістав 46-річний чоловік.
Як повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у цьому ж районі внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення отримав місцевий житель. Його особу нині встановлюють.
