Россия атаковала Херсон — 2 погибших и 2 раненых

Утром 29 сентября российские захватчики совершили атаку на блокпост в Херсоне. Согласно последним данным, погиб 40-летний работник полиции, еще один правоохранитель получил ранения. Кроме того, враг убил местного жителя и ранил гражданского мужчину.
Главные тезисы
- Утром в Белозерке 74-летний местный житель поднял с земли неизвестный предмет, который сдетонировал.
- В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения и вечером скончался в больнице.
Россия снова терроризирует Херсон
О ситуации в городе после вражеских атак рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, а также Национальная полиция Украины.
Согласно официальным данным, российские захватчики открыли огонь по блокпосту в Херсоне — на месте погиб 40-летний полицейский.
Кроме того, указано, что 21-летний милиционер получил минно-взрывную травму и контузию, его уже отвезли в больницу.
Также указано, что в Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на частный дом — ранения получил 46-летний мужчина.
Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в этом же районе в результате вражеского обстрела смертельные ранения получил местный житель. Его личность сейчас устанавливают.
