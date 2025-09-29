Россия атаковала Херсон — 2 погибших и 2 раненых
Россия атаковала Херсон — 2 погибших и 2 раненых

Россия снова терроризирует Херсон
Утром 29 сентября российские захватчики совершили атаку на блокпост в Херсоне. Согласно последним данным, погиб 40-летний работник полиции, еще один правоохранитель получил ранения. Кроме того, враг убил местного жителя и ранил гражданского мужчину.

  • Утром в Белозерке 74-летний местный житель поднял с земли неизвестный предмет, который сдетонировал.
  • В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения и вечером скончался в больнице.

Россия снова терроризирует Херсон

О ситуации в городе после вражеских атак рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, а также Национальная полиция Украины.

Согласно официальным данным, российские захватчики открыли огонь по блокпосту в Херсоне — на месте погиб 40-летний полицейский.

Кроме того, указано, что 21-летний милиционер получил минно-взрывную травму и контузию, его уже отвезли в больницу.

Российские удары повлекли за собой повреждение 17 объектов: двух многоквартирных и восьми частных домов, объектов критической инфраструктуры, двух автомобилей, складского помещения, — сказано в заявлении Нацполиции.

Также указано, что в Днепровском районе Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на частный дом — ранения получил 46-летний мужчина.

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в этом же районе в результате вражеского обстрела смертельные ранения получил местный житель. Его личность сейчас устанавливают.

