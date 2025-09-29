Сырский сообщил об окружении российских подразделений на Добропольском направлении

Утром 29 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что на Добропольском направлении, благодаря четко спланированным и смелым действиям Сил обороны Украины, часть подразделений армии РФ попала в окружение.
Главные тезисы
- Общие потери врага на этом участке фронта достигли 3185 человек.
- Площадь освобожденной территории составляет около 175 кв. км.
Сырский объявил о новых успехах украинских защитников
По словам главкома, он посвятил еще один день работе в частях, действующих на главных направлениях фронта, в том числе и на Добропольском направлении.
Было проведено совещание с командирами частей и подразделений, участвующих в контрнаступательной операции.
Кроме того, указано, что российские оккупанты потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.
Сырьский обращает внимание на то, что за время контрнаступательной операции украинским защитникам успешно удалось освободить около 175 кв. км.
Более того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км.
Как отметил главком, он принял важные решения с целью всестороннего обеспечения участвующих в боевых действиях частей и подразделений с учетом ухудшения погодных условий.
