Украинские воины поразили сразу пять важных объектов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили сразу пять важных объектов армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 29 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в течение 28 сентября авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1314-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего в течение 28 сентября на фронте произошло 136 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 29 сентября 2025 года

общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 109 590 (+1 080) человек,

  • танков — 11 218 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 33 284 (+53) ед,

  • РСЗО — 1 504 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 224 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 65 002 (+617) ед,

  • крылатых ракеты — 3 790 (+43) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 151 (+111) ед,

  • специальной техники — 3 979 (+2) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и сбросил 156 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4682 обстрела, в том числе 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6432 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Новая атака РФ на Украину - первые подробности

