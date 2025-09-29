Украинские воины поразили сразу пять важных объектов армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в течение 28 сентября авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1314-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего в течение 28 сентября на фронте произошло 136 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 сентября 2025 года
общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 109 590 (+1 080) человек,
танков — 11 218 (+7) ед,
артиллерийских систем — 33 284 (+53) ед,
РСЗО — 1 504 (+1) ед,
средств ПВО — 1 224 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 65 002 (+617) ед,
крылатых ракеты — 3 790 (+43) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 63 151 (+111) ед,
специальной техники — 3 979 (+2) ед.
Вчера противник нанес один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и сбросил 156 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4682 обстрела, в том числе 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6432 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-