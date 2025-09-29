Украинские воины поразили сразу пять важных объектов армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в течение 28 сентября авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов российских захватчиков.