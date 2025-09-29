Українські воїни уразили одразу 5 важливих об’єктів армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом 28 вересня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1314-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом 28 вересня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 вересня 2025 року
агальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 109 590 (+1 080) осіб,
танків — 11 218 (+7) од,
артилерійських систем — 33 284 (+53) од,
РСЗВ — 1 504 (+1) од,
засобів ППО — 1 224 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 65 002 (+617) од,
крилатих ракети — 3 790 (+43) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 63 151 (+111) од,
спеціальної техніки — 3 979 (+2) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.
