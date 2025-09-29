Українські воїни уразили одразу 5 важливих об’єктів армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом 28 вересня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів російських загарбників.