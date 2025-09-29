РФ атакувала Україну 32 дронами — ППО знешкодила 23
Повітряні Сили ЗСУ
Протягом ночі 28-29 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити велику частину ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Новий повітряний напад російських окупантів розпочався ще о 20:00 28 вересня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 20 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Атака триває — на півночі та сході нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

