РФ атакувала Україну 32 дронами — ППО знешкодила 23

Протягом ночі 28-29 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити велику частину ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — перші подробиці
Новий повітряний напад російських окупантів розпочався ще о 20:00 28 вересня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 20 із них — шахеди.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-