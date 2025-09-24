Росія запроваджує цілорічний призов до армії — що це означає

Держдума РФ 24 вересня у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає призов на військову службу протягом усього року — з 1 січня до 31 грудня.
Головні тези:
- Цілорічний призов до армії в Росії передбачає проведення медичних оглядів та психологічних відборів протягом усього року.
- Призовники можуть отримувати повістки будь-коли впродовж року та зобов'язані з'являтися до військкомату в разі відсутності виклику.
У Росії впровадять цілорічний призов до армії
Повідомляється, що документ дозволяє військкоматам РФ цілорічно проводити медичні огляди, психологічний відбір і засідання призовних комісій.
Водночас відправлення призовників до військових частин залишиться двічі на рік — з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.
Законопроєкт також передбачає, що повістки можуть надсилати будь-коли протягом року. Якщо ж призовник не отримає виклик, він зобов’язаний самостійно з’явитися до військкомату для звірки даних упродовж двох тижнів з початку чергового періоду відправлення.
Зазначається, що автор ініціативи, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що нововведення має "розвантажити військкомати", які зараз "працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки".
