Россия вводит круглогодичный призыв в армию — что это значит

Госдума РФ 24 сентября в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.
Главные тезисы
- В России принят законопроект о круглогодичном призыве в армию, с 1 января по 31 декабря.
- Новшество предусматривает медицинские осмотры и психологические отборы в любое время года.
- Призывники должны являться в военкомат даже без повестки, если не получили вызов.
В России внедрят круглогодичный призыв в армию
Сообщается, что документ разрешает военкоматам РФ круглогодично проводить медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий.
В то же время отправление призывников в воинские части останется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Законопроект также предусматривает, что повестки могут присылаться никогда в течение года. Если же призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных в течение двух недель с начала очередного периода отправления.
Отмечается, что автор инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нововведение должно "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".
