Россия вводит круглогодичный призыв в армию — что это значит
призыв
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Госдума РФ 24 сентября в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.

Главные тезисы

  • В России принят законопроект о круглогодичном призыве в армию, с 1 января по 31 декабря.
  • Новшество предусматривает медицинские осмотры и психологические отборы в любое время года.
  • Призывники должны являться в военкомат даже без повестки, если не получили вызов.

В России внедрят круглогодичный призыв в армию

Сообщается, что документ разрешает военкоматам РФ круглогодично проводить медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий.

В то же время отправление призывников в воинские части останется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект также предусматривает, что повестки могут присылаться никогда в течение года. Если же призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных в течение двух недель с начала очередного периода отправления.

Отмечается, что автор инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нововведение должно "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".

В 2023 году Государственная дума Российской Федерации повысила призывной возраст мужчин до 30 лет, запретила людям с повесткой выезжать за границу и повысила штраф за неявку в военкомат в 10 раз.

