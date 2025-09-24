Россия вводит круглогодичный призыв в армию — что это значит

Госдума РФ 24 сентября в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.

В России внедрят круглогодичный призыв в армию

Сообщается, что документ разрешает военкоматам РФ круглогодично проводить медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий.

В то же время отправление призывников в воинские части останется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект также предусматривает, что повестки могут присылаться никогда в течение года. Если же призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных в течение двух недель с начала очередного периода отправления.

Отмечается, что автор инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нововведение должно "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".