Трамп дозволив Україні далекобійні удари по Росії
Трамп дозволив Україні далекобійні удари по Росії

Трамп
Read in English
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп врешті розблокував для України можливість нанесення далекобійних ударів по Росії. Це рішення оголосив спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Кіт Келлог підтвердив зміну позиції президента США стосовно здійснення далекобійних атак.
  • Щодо надання Києву ракет Tomahawk, то Трамп ще жодного офіційного рішення не ухвалив.

Трамп все-таки змінив позицію щодо України та РФ

Журналісти вирішили уточнити в Келлога, чи дозволив президент США Києву завдавати далекобійних ударів по Росії. Той відповів ствердно:

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь — так, використовуйте можливість наносити далекобійні удари.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США щодо України

За його словами, наразі більше не існує такого поняття, “як сакральне місце".

Представники ЗМІ поцікавилися у Келлога, чи є в Сил оборони України дозвіл на таке використання американською зброї. Той відповів: "Інколи вони мають такий дозвіл, інколи ні".

Я думаю, всі повинні виконувати вказівки президента. Він є головнокомандувачем відповідно до конституції, і всі повинні підкорятися йому, — додав спецпредставник Трампа.

Кіт Келлог також зазначив, що саме український лідер Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом просив надати ЗСУ ракети Tomahawk, які мають дальність польоту до 2,5 тис. км.

Спецпосланець визнав, що рішення з цього приводу ще не ухвалено офіційно.

