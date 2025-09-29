Трамп дозволив Україні далекобійні удари по Росії

Американський лідер Дональд Трамп врешті розблокував для України можливість нанесення далекобійних ударів по Росії. Це рішення оголосив спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог.
Головні тези:
- Кіт Келлог підтвердив зміну позиції президента США стосовно здійснення далекобійних атак.
- Щодо надання Києву ракет Tomahawk, то Трамп ще жодного офіційного рішення не ухвалив.
Трамп все-таки змінив позицію щодо України та РФ
Журналісти вирішили уточнити в Келлога, чи дозволив президент США Києву завдавати далекобійних ударів по Росії. Той відповів ствердно:
За його словами, наразі більше не існує такого поняття, “як сакральне місце".
Представники ЗМІ поцікавилися у Келлога, чи є в Сил оборони України дозвіл на таке використання американською зброї. Той відповів: "Інколи вони мають такий дозвіл, інколи ні".
Кіт Келлог також зазначив, що саме український лідер Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом просив надати ЗСУ ракети Tomahawk, які мають дальність польоту до 2,5 тис. км.
Спецпосланець визнав, що рішення з цього приводу ще не ухвалено офіційно.
