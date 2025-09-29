Трамп дозволив Україні далекобійні удари по Росії

Американський лідер Дональд Трамп врешті розблокував для України можливість нанесення далекобійних ударів по Росії. Це рішення оголосив спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог.

Трамп все-таки змінив позицію щодо України та РФ

Журналісти вирішили уточнити в Келлога, чи дозволив президент США Києву завдавати далекобійних ударів по Росії. Той відповів ствердно:

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь — так, використовуйте можливість наносити далекобійні удари. Кіт Келлог Спецпредставник президента США щодо України

За його словами, наразі більше не існує такого поняття, “як сакральне місце".

Представники ЗМІ поцікавилися у Келлога, чи є в Сил оборони України дозвіл на таке використання американською зброї. Той відповів: "Інколи вони мають такий дозвіл, інколи ні".

President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says -- but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.



KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025

Я думаю, всі повинні виконувати вказівки президента. Він є головнокомандувачем відповідно до конституції, і всі повинні підкорятися йому, — додав спецпредставник Трампа. Поширити

Кіт Келлог також зазначив, що саме український лідер Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом просив надати ЗСУ ракети Tomahawk, які мають дальність польоту до 2,5 тис. км.