Трамп разрешил Украине дальнобойные удары по России

Американский лидер Дональд Трамп наконец-то разблокировал для Украины возможность нанесения дальнобойных ударов по России. Это решение объявил специальный посланник США в Украине генерал Кит Келлог.
Главные тезисы
- Кит Келлог подтвердил изменение позиции президента США относительно совершения дальнобойных атак.
- Что касается предоставления Киеву ракет Tomahawk, то Трамп еще ни одного официального решения не принял.
Трамп все-таки изменил позицию по отношению к Украине и РФ
Журналисты решили уточнить у Келлога, разрешил ли президент США Киеву наносить дальнобойные удары по России. Тот ответил утвердительно:
По его словам, сейчас больше не существует такого понятия, как сакральное место.
Представители СМИ поинтересовались у Келлога, есть ли у Сил обороны Украины разрешение на такое использование американского оружия. Тот ответил: "Иногда у них такое разрешение есть, иногда нет".
Кит Келлог также отметил, что именно украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с Трампом просил предоставить ВСУ ракеты Tomahawk, имеющие дальность полета до 2,5 тыс. км.
Спецпосланник признал, что решение на этот счет еще не принято официально.
