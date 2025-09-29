Трамп разрешил Украине дальнобойные удары по России
Трамп разрешил Украине дальнобойные удары по России

Трамп
Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп наконец-то разблокировал для Украины возможность нанесения дальнобойных ударов по России. Это решение объявил специальный посланник США в Украине генерал Кит Келлог.

Главные тезисы

  • Кит Келлог подтвердил изменение позиции президента США относительно совершения дальнобойных атак.
  • Что касается предоставления Киеву ракет Tomahawk, то Трамп еще ни одного официального решения не принял.

Трамп все-таки изменил позицию по отношению к Украине и РФ

Журналисты решили уточнить у Келлога, разрешил ли президент США Киеву наносить дальнобойные удары по России. Тот ответил утвердительно:

Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и секретарь Рубио, ответ — да, используйте возможность наносить дальнобойные удары.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине

По его словам, сейчас больше не существует такого понятия, как сакральное место.

Представители СМИ поинтересовались у Келлога, есть ли у Сил обороны Украины разрешение на такое использование американского оружия. Тот ответил: "Иногда у них такое разрешение есть, иногда нет".

Я думаю, все должны следовать указаниям президента. Он главнокомандующий в соответствии с конституцией, и все должны подчиняться ему, — добавил спецпредставитель Трампа.

Кит Келлог также отметил, что именно украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с Трампом просил предоставить ВСУ ракеты Tomahawk, имеющие дальность полета до 2,5 тыс. км.

Спецпосланник признал, что решение на этот счет еще не принято официально.

