Мерц объявил о завершении эпохи мира в Германии

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, она больше не живет в мире. Его заявление прозвучало на фоне многократного вторжения российских дронов и истребителей в воздушное пространство стран НАТО.
Главные тезисы
- Появление дронов над Германией подтолкнуло Мерца к громким заявлениям.
- По его убеждению, угроза действительно стала реальной.
Мерц выступил с важным предупреждением
По мнению немецкого лидера, на фоне последних событий больше нет смысла говорить о мире в Германии.
Мерц обращает внимание немецкого народа на то, что угроза вполне реальна.
Несмотря на то, что глава страны не назвал виновников инцидентов поименно, однако описал весь спектр вражеских действий, вызывающих у него беспокойство.
Его заявления прозвучали после того, как стало известно, что на севере Германии расследуют появление неизвестных дронов.
К примеру, над Шлезвиг-Гольштайном зафиксировали несколько беспилотников — местные власти начали расследование.
