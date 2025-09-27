Мерц объявил о завершении эпохи мира в Германии
Категория
Политика
Дата публикации

Мерц объявил о завершении эпохи мира в Германии

Мерц выступил с важным предупреждением
Читати українською
Источник:  Handelsblatt

Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, она больше не живет в мире. Его заявление прозвучало на фоне многократного вторжения российских дронов и истребителей в воздушное пространство стран НАТО.

Главные тезисы

  • Появление дронов над Германией подтолкнуло Мерца к громким заявлениям.
  • По его убеждению, угроза действительно стала реальной.

Мерц выступил с важным предупреждением

По мнению немецкого лидера, на фоне последних событий больше нет смысла говорить о мире в Германии.

Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже не живем в мире.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии

Мерц обращает внимание немецкого народа на то, что угроза вполне реальна.

Несмотря на то, что глава страны не назвал виновников инцидентов поименно, однако описал весь спектр вражеских действий, вызывающих у него беспокойство.

Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (убийство Зелимхана Хангошвили в 2019 году. — ред.), произошли массовые угрозы отдельным публичным лицам — не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Диверсионные акты — каждый день. Попытки парализовать дата-центры. Кибератаки, — посетовал Мерц.

Его заявления прозвучали после того, как стало известно, что на севере Германии расследуют появление неизвестных дронов.

К примеру, над Шлезвиг-Гольштайном зафиксировали несколько беспилотников — местные власти начали расследование.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп дал Зеленскому тайное обещание по поводу дальнобойного оружия
Трамп пообещал положительное решение по Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские силы поразили 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2025 года
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лидер Израиля обвинил Запад в поощрении терроризма
Нетаньяху публично упрекнул Запад

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?