Немецкий лидер Фридрих Мерц официально подтвердил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, она больше не живет в мире. Его заявление прозвучало на фоне многократного вторжения российских дронов и истребителей в воздушное пространство стран НАТО.

Мерц выступил с важным предупреждением

По мнению немецкого лидера, на фоне последних событий больше нет смысла говорить о мире в Германии.

Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже не живем в мире. Фридрих Мерц Канцлер Германии

Мерц обращает внимание немецкого народа на то, что угроза вполне реальна.

Несмотря на то, что глава страны не назвал виновников инцидентов поименно, однако описал весь спектр вражеских действий, вызывающих у него беспокойство.

Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (убийство Зелимхана Хангошвили в 2019 году. — ред.), произошли массовые угрозы отдельным публичным лицам — не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Диверсионные акты — каждый день. Попытки парализовать дата-центры. Кибератаки, — посетовал Мерц. Поделиться

Его заявления прозвучали после того, как стало известно, что на севере Германии расследуют появление неизвестных дронов.