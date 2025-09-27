Лидер Израиля обвинил Запад в поощрении терроризма

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил лидеров западных стран, признавших Палестинское государство, в поощрении терроризма в Газе. Это произошло во время его речи на Генеральной Ассамблее ООН.

Нетаньяху публично упрекнул Запад

Журналисты обратили внимание на то, что десятки делегатов сразу вышли из зала, когда лидер Израиля ступил на сцену. Однако некоторые другие политики аплодировали ему стоя.

Нетаньяху не скрывал своего возмущения из-за решений стран, признавших Палестинское государство.

По его убеждению, это "знак позора", особенно учитывая, что это произошло после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Нетаньяху обратил внимание на то, что Палестину признали Франция, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.

Они сделали это после ужасов, совершенных ХАМАС 7 октября. Ужасов, которые одобрили в тот день почти 90% палестинского населения, — пожаловался премьер-министр Израиля. Поделиться

Нетаньяху также заявил, что Запад отправляет палестинцам четкое послание: "убийство евреев окупается".

По его словам, последние остатки ХАМАС забаррикадировались в городе Газа и клянутся повторить зверства 7 октября.