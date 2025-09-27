Лидер Израиля обвинил Запад в поощрении терроризма
Категория
Мир
Дата публикации

Лидер Израиля обвинил Запад в поощрении терроризма

Нетаньяху публично упрекнул Запад
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил лидеров западных стран, признавших Палестинское государство, в поощрении терроризма в Газе. Это произошло во время его речи на Генеральной Ассамблее ООН.

Главные тезисы

  • Нетаньяху заявил, что Запад сдался "под давлением СМИ, радикальных исламистских избирателей и антисемитских толп".
  • Также он публично пригрозил оставшимся в Газе остаткам ХАМАС.

Нетаньяху публично упрекнул Запад

Журналисты обратили внимание на то, что десятки делегатов сразу вышли из зала, когда лидер Израиля ступил на сцену. Однако некоторые другие политики аплодировали ему стоя.

Нетаньяху не скрывал своего возмущения из-за решений стран, признавших Палестинское государство.

По его убеждению, это "знак позора", особенно учитывая, что это произошло после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Нетаньяху обратил внимание на то, что Палестину признали Франция, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.

Они сделали это после ужасов, совершенных ХАМАС 7 октября. Ужасов, которые одобрили в тот день почти 90% палестинского населения, — пожаловался премьер-министр Израиля.

Нетаньяху также заявил, что Запад отправляет палестинцам четкое послание: "убийство евреев окупается".

По его словам, последние остатки ХАМАС забаррикадировались в городе Газа и клянутся повторить зверства 7 октября.

Вот почему Израиль должен закончить это дело, — заявил Нетаньяху.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал с воздуха объекты хуситов в Йемене — видео
ЦАХАЛ
хуситы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал главарей ХАМАС в Катаре — видео
ЦАХАЛ
Атака Израиля на Катар - первые подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе
Еврокомиссия
Израиль должен ответить за свои действия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?