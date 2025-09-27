Лідер Ізраїля звинуватив Захід у заохоченні тероризму

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив лідерів західних країн, які визнали Палестинську державу, у заохоченні тероризму у Газі. Це сталося під час його промови на Генеральній Асамблеї ООН.

Нетаньягу публічно дорікнув Заходу

Журналісти звернули увагу на те, що десятки делегатів одразу вийшли з залу, коли лідер Ізраїля ступив на сцену. Однак деякі інші політики аплодували йому стоячи.

Нетаньягу не приховував свого обурення через рішення країн, які визнали Палестинську державу.

На його переконання, це "знак ганьби", особливо враховуючи, що це сталося після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Нетаньягу звернув увагу на те, що Палестину визнали Франція, Велика Британія, Австралія, Канада та інші країн.

Вони зробили це після жахіть, скоєних Хамасом 7 жовтня. Жахіть, які того дня схвалили майже 90% палестинського населення, — поскаржився прем'єр-міністр Ізраїлю. Поширити

Нетаньягу також заявив, це Захід надсилає палестинцям чітке послання: "вбивство євреїв окупається".

За його словами, останні залишки ХАМАСу забарикадувалися в місті Газа і клянуться повторити звірства 7 жовтня.