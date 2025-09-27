Украинские силы поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1312 день масштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 27.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 107 400 (970) человек;
танков — 11 204 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23 288 (+1) ед;
артиллерийских систем — 33 186 (+39) ед;
РСЗО — 1 502 (+1) ед;
средств ПВО — 1223 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 63 931 (+362) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 62 909 (+91) ед;
специальной техники — 3 977 (+2) ед.
26 сентября враг нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемых авиабомба.
Более того, противник совершил 4953 обстрела, в том числе 135 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
