Украинские силы поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 27.09.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 107 400 (970) человек;

танков — 11 204 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 23 288 (+1) ед;

артиллерийских систем — 33 186 (+39) ед;

РСЗО — 1 502 (+1) ед;

средств ПВО — 1223 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 63 931 (+362) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 62 909 (+91) ед;

специальной техники — 3 977 (+2) ед.

26 сентября враг нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемых авиабомба.

Более того, противник совершил 4953 обстрела, в том числе 135 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дрона-камикадзе.