Трамп дал Зеленскому тайное обещание по поводу дальнобойного оружия

Американский лидер Дональд Трамп непублично пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вскоре снять ограничения на использование ВСУ дальнобойного американского оружия для ударов по территории России.

Трамп пообещал положительное решение по Украине

Согласно данным журналистов, именно в рамках встречи на полях Генассамблеи ООН президент Украины призвал главу Белого дома предоставить больше ракет дальнего действия, а также разрешить использование такого оружия для ударов по целям на территории России.

Трамп заявил, что в общем не против этой идеи.

Главная проблема заключается в том, что американский лидер до сих пор не взял на себя никаких конкретных обязательств по отмене запрета на такие атаки.

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, украинская делегация уже в скором времени полетит в США для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Что важно понимать, команда Дональда Трампа долгое время запрещала Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, для ударов по России.