Трамп дал Зеленскому тайное обещание по поводу дальнобойного оружия
Источник:  The Wall Street Journal

Американский лидер Дональд Трамп непублично пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вскоре снять ограничения на использование ВСУ дальнобойного американского оружия для ударов по территории России.

Главные тезисы

  • Трамп сказал Зеленскому, что готов снять ограничения на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия.
  • Пока никаких конкретных решений президент США не принял.

Согласно данным журналистов, именно в рамках встречи на полях Генассамблеи ООН президент Украины призвал главу Белого дома предоставить больше ракет дальнего действия, а также разрешить использование такого оружия для ударов по целям на территории России.

Трамп заявил, что в общем не против этой идеи.

Главная проблема заключается в том, что американский лидер до сих пор не взял на себя никаких конкретных обязательств по отмене запрета на такие атаки.

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, украинская делегация уже в скором времени полетит в США для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Что важно понимать, команда Дональда Трампа долгое время запрещала Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, для ударов по России.

По словам самого Зеленского, Трамп благосклонно отнесся к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, что даст возможность ВСУ атаковать цели в Москве.

