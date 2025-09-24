Украинская подлодка TOLOKA-1000 может уничтожить Крымский мост
Украинская подлодка TOLOKA-1000 может уничтожить Крымский мост

Читати українською
Источник:  Forbes

Издание Forbes обратило внимание на то, что Украина представила на выставке во Львове новую гигантскую робототехническую подлодку TOLOKA-1000 (TLK-100). Именно он может стать одним из главных козырей Киева в войне против Украины и окончательно уничтожить Керченский мост во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • TOLOKA-1000 позволяет производить операции на значительных глубинах и расстояниях.
  • Эта подлодка поднимает подводную войну на новый уровень.

Что известно о TOLOKA-1000

Полномасштабная война, начатая Россией, подтолкнула Украину к прорывам в применении боевых беспилотников, позволяющих эффективно сдерживать и уничтожать армию РФ.

На этом украинские разработчики не остановились и создали подлодку TLK-1000, которая дополнила линейку TLK-150 и TLK-400 — от компактных "умных торпед" до больших автономных аппаратов.

В настоящее время точно известно, что:

  • TLK-150 — "умная торпеда" с электрическим приводом и боеголовкой до ~15-50 кг, дальностью до 60 миль;

  • TLK-400 — подводный дрон длиной около 40 футов, автономность до 2 месяцев, дальность около 800 миль, грузоподъемность до 1000 фунтов;

  • TLK-1000 — флагман линейки с полезной нагрузкой до 5 тонн, способный действовать на значительных глубинах и расстояниях.

Разработчики подтвердили использование искусственного интеллекта для навигации и автономного принятия решений, однако подробности тестов и ограничений этих систем пока не раскрываются.

Появление "Толоки" поднимает подводную войну на новый уровень: от вспомогательной разведки и борьбы с минами до потенциально наступательных операций против ключевой инфраструктуры (России — ред.)

