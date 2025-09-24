ВСУ уничтожили более 500 единиц военной техники армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 500 единиц военной техники армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 24 сентября 2025 года
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника. Всего Силы обороны Украины успели ликвидировать 970 окупантов и более 500 единиц вооружения и военной техники врага.

Главные тезисы

  • Начался 1309 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 23 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 24 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 104 550 (+970) человек,

  • танков — 11 201 (+2) ед

  • боевых бронированных машин — 23 285 (+3) ед,

  • артиллерийских систем — 33 095 (+43) ед,

  • РСЗО — 1 496 (+1) ед,

  • самолетов — 426 (+2) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 62 820 (+334) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62 616 (+130) ед,

  • специальной техники — 3 973 (+4) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4970 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Каменское, Запорожье, Камышеваха Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ контрнаступают на Добропольском направлении — какова площадь освобожденных территорий
Александр Сырский
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа заявили о "переломном моменте" для Украины
Грэм заявил о положительном сигнале для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Сюрприз для меня". Зеленский удивлен резким разворотом Трампа
Зеленский и Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?