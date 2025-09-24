ВСУ уничтожили более 500 единиц военной техники армии РФ в течение суток

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника. Всего Силы обороны Украины успели ликвидировать 970 окупантов и более 500 единиц вооружения и военной техники врага.
Главные тезисы
- Начался 1309 день полномасштабной войны России против Украины.
- 23 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 24 сентября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 104 550 (+970) человек,
танков — 11 201 (+2) ед
боевых бронированных машин — 23 285 (+3) ед,
артиллерийских систем — 33 095 (+43) ед,
РСЗО — 1 496 (+1) ед,
самолетов — 426 (+2) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 62 820 (+334) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 62 616 (+130) ед,
специальной техники — 3 973 (+4) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб.
Кроме этого, совершил 4970 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Каменское, Запорожье, Камышеваха Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.
