ВСУ уничтожили более 500 единиц военной техники армии РФ в течение суток

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника. Всего Силы обороны Украины успели ликвидировать 970 окупантов и более 500 единиц вооружения и военной техники врага.