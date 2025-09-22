ВСУ контрнаступают на Добропольском направлении — какова площадь освобожденных территорий
ВСУ контрнаступают на Добропольском направлении — какова площадь освобожденных территорий

Александр Сырский
ВСУ
Силы обороны Украины продолжают действовать на Добропольском направлении. В ходе ведения боевых действий уничтожены 43 кафира и военная техника врага.

Главные тезисы

  • Освобождено 164,5 км² территории на Добропольском направлении силами ВСУ.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об успешных боевых действиях и уничтожении 43 вражеских человека и 11 единиц техники.
  • Продвижение сил обороны на 1,3 км² и ликвидация противников на 2,1 км² провинции Донецкой области.

Сырский заявил об успехах ВСУ на Добропольском направлении

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 километра квадратных, проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 километра квадратных Покровского района Донецкой области.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его данным, штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 200 метров до 2,5 километров. Во время боевых действий были уничтожены 43 кафира, общие потери противника составили 65 человек.

Также ликвидировано 11 единиц военной техники, в том числе четыре артиллерийские системы, шесть беспилотников и один мотоцикл.

Всего за время операции по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года освобождено 164,5 километра квадратных, еще 180,8 километра квадратных зачищено от ДРГ противника. Возобновлен контроль над семью населенными пунктами, девять — зачищены от вражеских диверсантов.

Сырский подчеркнул, что продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения защитников и защитниц из российского плена.

Общие потери российских окупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них 1492 — безвозвратные.

Также уничтожены 856 единиц вооружения и военной техники, среди них:

  • 12 танков,

  • 38 боевых бронированных машин,

  • 175 артиллерийских систем,

  • 5 РСЗО,

  • 441 единица автотехники,

  • 58 мотоциклов и квадроциклов,

  • 1 специальная техника,

  • 173 беспилотника.

