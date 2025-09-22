ЗСУ контрнаступають на Добропільському напрямку — яка площа звільнених територій
ЗСУ контрнаступають на Добропільському напрямку — яка площа звільнених територій

Олександр Сирський
ЗСУ
Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти та військову техніку ворога.

Головні тези:

  • ЗСУ активно проводять операцію на Добропільському напрямку, звільнили 164,5 км² території від окупантів.
  • Під командуванням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського була знищена 43 ворожі особи та 11 одиниць військової техніки.
  • Ворожі втрати на Добропільському напрямку становлять 2696 осіб, з них 1492 — безповоротні.

Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наші воїни просуваються вперед. Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кілометра квадратних, проведено пошук та знищення противника на території 2,1 кілометра квадратних Покровського району Донецької області.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його даними, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометрів. Під час бойових дій було знищено 43 окупанти, загальні втрати противника склали 65 осіб.

Також ліквідовано 11 одиниць військової техніки, зокрема чотири артилерійські системи, шість безпілотників та один мотоцикл.

Загалом за час операції, станом на 00:00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 кілометра квадратних, ще 180,8 кілометра квадратних зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, дев’ять — зачищено від ворожих диверсантів.

Сирський наголосив, що триває поповнення "обмінного фонду" для повернення захисників і захисниць із російського полону.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2696 осіб, із них 1492 — безповоротні.

Також знищено 856 одиниць озброєння та військової техніки, серед них:

  • 12 танків,

  • 38 бойових броньованих машин,

  • 175 артилерійських систем,

  • 5 РСЗВ,

  • 441 одиниця автотехніки,

  • 58 мотоциклів і квадроциклів,

  • 1 спеціальна техніка,

  • 173 безпілотники.

